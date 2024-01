Trainer sieht Rot Bjelicas folgenreicher Ausraster zur Unioner Unzeit

Wie lange Bjelica gesperrt wird, ist noch offen, der DFB kündigte ein Urteil möglichst noch vor dem nächsten Spiel an. Das ist am kommenden Sonntag, daheim in der Alten Försterei gegen den Tabellenletzten SV Darmstadt 98. Ein Kellerduell, das gewonnen werden muss. Danach geht es zu RB Leipzig am 4. Februar und drei Tage später steht das nächste vorentscheidende Spiel an: die Nachholpartie beim aktuellen Tabellennachbarn FSV Mainz 05 (16.).