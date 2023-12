Bundesliga Bleierne Borussia: „Alles sehr schwer“ in Dortmund

Bye-bye deutsche Meisterschaft? Borussia Dortmund hat nach dem nächsten ernüchternden Auftritt in der Fußball-Bundesliga schon zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Und die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso kann mit einem Sieg am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt sogar auf 13 Zähler davonziehen. „Wenn ich auf die Bundesligatabelle, werde ich persönlich nicht nervös“, meinte hingegen Nationalspieler Julian Brandt nach dem tristen 1:1 (1:1) am Samstag beim FC Augsburg.