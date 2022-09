TSG 1899 Hoffenheim : Blick auf Messi und Ronaldo - Kramaric erklärt TSG-Verbleib

Sinsheim Andrej Kramaric hat seinen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim auch mit der Sorge vor Eingewöhnungsproblemen bei einem anderen Club begründet.

Es sei ein kleinerer Grund gewesen, dass es in der Vergangenheit genügend Spieler gegeben habe, die nach einem Wechsel erfahren mussten, dass der Schritt zu einem neuen Club und in eine neue Umgebung durchaus schwierig werden könne, sagte der 30 Jahre alte Stürmer in einem Interview dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“.