Boateng, Goretzka und Rafinha zurück im Mannschaftstraining

Jérôme Boateng, Leon Goretzka und Rafinha haben beim FC Bayern München das komplette Mannschaftstraining bestritten. dpa

Innenverteidiger Boateng war wegen muskulärer Probleme vorzeitig von der DFB-Auswahl nach München zurückgekehrt. Mittelfeldspieler Goretzka hatte wegen einer Muskelverhärtung in der Wade beide Nations-League-Spiele gegen die Niederlande (0:3) und Frankreich (1:2) verpasst.

Für den Brasilianer Rafinha war die Rückkehr in die Einheit mit dem Team der nächste Schritt auf dem Weg zum Comeback. Der Außenverteidiger hatte vor einem Monat beim 3:1 gegen Bayer Leverkusen einen Teilriss des Innenbandes am linken Sprunggelenk erlitten. Er strebt eine Rückkehr für das Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg an.

Bis auf die deutschen Nationalspieler und James, die am Abend zuvor mit ihren Auswahlteams im Einsatz waren, hatte Trainer Niko Kovac am Mittwoch zwölf Profis und den damit Großteil seines Kaders beisammen. David Alaba, der sich im letzten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach einen leichten Muskelfaserriss zugezogen hatte, absolvierte erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Er setzte vor dem abschließenden Trainingsspiel sein individuelles Programm im Leistungszentrum fort.

