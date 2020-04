Ex-Bundesliga-Profi : Boatengs: 100 Prozent zufrieden, wie alles gelaufen ist

Mailand Kevin-Prince Boateng ist mit seiner Fußballer-Karriere bereits vollkommen zufrieden.

Der 33-jährige Berliner, der in Deutschland für Hertha BSC, Borussia Dortmund, den FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt spielte, und international unter anderem für den FC Barcelona, Tottenham Hotspur und AC Mailand, sagte in einem Interview dem Online-Portal „Sport1.de“: „Ich hatte und habe eine überragende Karriere. Ich habe in vielen Ländern gespielt, Sprachen gelernt und bin in andere Kulturen eingetaucht.“