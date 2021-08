Transfermarkt : Bobic bestätigt Gespräche von Cunha mit anderen Vereinen

Berlin Der brasilianische Fußball-Olympiasieger Matheus Cunha von Hertha BSC steht Geschäftsführer Fredi Bobic zufolge „in Kontakt mit anderen Clubs“.

Der 22-Jährige wurde von Trainer Pal Dardai nicht in den Kader für das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag berufen. „Der Trainer hat so entschieden, mit voller Rückendeckung von allen“, sagte Bobic vor der Partie beim Pay-TV-Sender Sky. „Er war nicht zufrieden mit seiner Leistung.“