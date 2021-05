Bundesliga : Bobic: Frankfurts Saison war eine „glatte Eins“

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts scheidender Sportvorstand Fredi Bobic bewertet trotz des Verspielens der Champions League die Saison des hessischen Fußball-Bundesligisten mit einer „glatten Eins.“

„Die lasse ich mir auch von niemandem kaputtreden“, sagte der 49-Jährige im Interview der „Sport Bild“. „Mit der Champions League wäre es eine Eins plus gewesen.“

Nachdem die Eintracht zuletzt mit dem 3:4 gegen Absteiger FC Schalke 04 die erstmalige Teilnahme an der Champions League verspielt hatte und die Saison als Fünfter beendet, war teils heftige Kritik lautgeworden. Bobic konterte: „Es ist die beste Spielzeit für Eintracht Frankfurt seit 25 Jahren. Die Art und Weise des Fußballs war sehr ansehnlich. Dazu kommt: Was hat man uns denn bitte vor der Saison zugetraut? Einen langweiligen Mittelfeldplatz“, sagte Bobic: „Wir waren leider noch nicht so weit, den letzten Schritt zu gehen.“