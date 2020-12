Corona-Krise : Bobic fürchtet Folgen bei einem erneuten Fußball-Stopp

Berlin Eine erneute Unterbrechung durch einen Lockdown würde den Profifußball aus Sicht von Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hart treffen.

„Da geht es insbesondere um die wirtschaftliche Kompensation in Bezug auf den TV-Vertrag und auch um den Rahmenterminkalender, der ohnehin schon voll ist“, sagte Bobic in einem gemeinsamen Interview mit Gladbachs Sportdirektor Max Eberl in der „Welt am Sonntag“.