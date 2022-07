Hertha BSC : Bobic: Kein Streit mehr mit Windhorst - Lob für Bernstein

Berlin Fredi Bobic sieht keine Differenzen mehr zwischen Hertha BSC und Millionen-Investor Lars Windhorst.

„Wichtig ist erst mal, dass Dinge, die am Ende der vergangenen Saison für unnötigen Trubel gesorgt haben, in guten Gesprächen mit Lars Windhorst ausgeräumt worden sind. Allen ist klar, dass es nur gemeinsam geht“, sagte der Geschäftsführer des Berliner Fußball-Bundesligisten in einem Interview der „Welt am Sonntag“.