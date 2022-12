Deutscher Fußball : Bobic schließt Engagement beim DFB nicht aus

Berlin Fredi Bobic schließt ein Engagement beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht aus.

Der DFB sucht nach dem am Montag verkündeten Rücktritt von Direktor Oliver Bierhoff einen Nachfolger, im Gespräch ist auch eine Doppellösung. Zunächst müsse der DFB Profile erstellen und wissen, was er in Zukunft will, sagte der 51 Jahre alte Bobic. Erst danach sollte es um die Wahl der richtigen Person gehen. „Das können auch andere sein, das muss nicht immer ich sein“, sagte Bobic.