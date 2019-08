Transfermarkt : Bobic: Verbleib von Rebic in Frankfurt weiter offen

Bobic: Verbleib von Rebic in Frankfurt weiter offen

Vaduz Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss nach den millionenschweren Transfers von Sébastien Haller und Luka Jovic weiterhin auch den Abgang von Vize-Weltmeister Ante Rebic fürchten.

Einen Verbleib des Kroaten über das Ende der Transferperiode am 2. September hinaus wollte Sport-Vorstand Fredi Bobic nicht bestätigen. „Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Bis 2. September ist der Markt offen. Wir werden mal sehen, was jetzt passiert“, sagte Bobic nach dem 5:0-Erfolg beim FC Vaduz bei Nitro. Haller spielt nun für West Ham United, Jovic wechselte für eine Rekordablösesumme zu Real Madrid.