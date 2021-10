Bundesliga : Bobic zur Trainer-Diskussion bei Hertha: Dardai bleibt

Berlin Fredi Bobic, Sport-Geschäftsführer des Fußball- Bundesligisten Hertha BSC, hat seinem angeschlagenen Trainer Pal Dardai den Rücken gestärkt.

„Ja, also noch mal, weil die Leistung - das habe ich Pal auch gesagt - insgesamt in Ordnung ist“, sagte der 49 Jahre alte Bobic nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SC Freiburg am Samstag auf eine entsprechende Frage. „Die Leistung und die Art und Weise war insgesamt in Ordnung auch von der Körpersprache. Auch wenn das Ergebnis nicht stimmt“, meinte Bobic und sagte: „Ich habe viele positive Ansätze gesehen.“