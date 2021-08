2. Spieltag : Bochum feiert gegen Mainz ersten Bundesliga-Sieg seit 2010

Bochum Aufsteiger Bochum begeistert im ersten Bundesliga-Heimspiel seit elf Jahren und kommt zu einen verdienten Sieg gegen Mainz. Spieler und Fans feierten wie beim Aufstieg.

Zu den Klängen von Herbert Grönemeyers Hymne „Bochum“ feierten die VfL-Profis mit den eigenen Anhängern unter den 12.548 Zuschauern minutenlang den 2:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Mainz 05 - den ersten in nach 4207 Tagen oder seit dem 2:1 gegen die TSG Hoffenheim am 13. Februar 2010.

Ernüchterung herrschte bei den Mainzern, die trotz größter Personalnot wegen einer Quarantäne mit einem 1:0 gegen Titel-Mitfavorit RB Leipzig in die Saison gestartet waren. „Wir sind von der ersten Minute an nicht klargekommen mit der Körperlichkeit der Bochumer. Und so wie beim Tor von Gerrit kann man sich nicht verhalten“, sagte Torhüter Robin Zentner nach der ersten Mainzer Bundesliga-Pleite gegen Bochum.

Einen Tag vor dem Spiel hatten Bochumer Fans die Zufahrtsstraßen zum Stadion mit hunderten blau-weißen Dreiecksfähnchen beflaggt. Im Stadion herrschte Schützenfeststimmung. Die Gastgeber belohnten ihre Anhänger mit einem tollen Auftritt von Beginn an. Holtmann, einer von vier Neuen in der Startelf, sorgte für das Highlight, als er Mitte der gegnerischen Hälfte sein Tänzchen zum Tor startete. Fünf Gegenspieler ließ er stehen, war plötzlich alleine vor Mainz-Keeper Zentner und tunnelte diesen zur Führung.

Die Gäste wurden erst kurz vor der Pause erstmals richtig gefährlich. Niklas Tauer scheiterte nach einem Bochumer Fehler im Strafraum alleinstehend an Bochums Torhüter Manuel Riemann (42.). Zur zweiten Hälfte brachte Mainz-Trainer in Jeremiah St. Juste, Jean-Paul Boetius und Dominik Kohr drei der sechs Spieler, die kurzfristig aus der Quarantäne in den Kader gerückt waren. Doch in die ersten erfolglosen Bemühungen der Gäste hinein fiel das 2:0 durch Polter, der nach einer Flanke von Simon Zoller in die lange Ecke köpfte.