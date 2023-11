10. Spieltag Bochum feiert in Darmstadt ersten Saisonsieg

Tim Skarke hätte die These seines Trainers in der Anfangsphase fast widerlegt, der 27-Jährige traf mit einem Schuss aus der Distanz nur den Pfosten. Von diesem prallte der Ball an den Kopf von VfL-Torwart Manuel Riemann und dann am Tor vorbei ins Aus (9.). Die Großchance schien kurzzeitig auch befreiend zu wirken, die Lilien traten in dieser Phase engagiert und mutig auf.