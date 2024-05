Bundesliga Bochum vor Relegation: „Auch andere Situationen überstanden“

Trainer Heiko Butscher kündigte eine intensive Aufarbeitung des desolaten Auftritts in Bremen an: „Freie Tage bringen uns jetzt nicht weiter. Wir müssen uns wieder mehr mit Fußball beschäftigen.“ Dabei setzt der 43-Jährige auf Normalität: „Ich persönlich bin kein Fan von Kurztrainingslagern. Wir machen das alles in Ruhe, damit die Emotionen erst einmal runterkommen.“ Von einer Favoritenrolle in der Relegation wollte er nichts wissen. „Als Erstligist bist du irgendwie immer Favorit. Es sind zwei Endspiele. Die einen wollen in der Liga bleiben, die anderen wollen in die Liga rein. Wir müssen es schaffen“, sagte der Interimstrainer, der Anfang April Thomas Letsch abgelöst hatte.