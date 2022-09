Bundesliga : Bochums Trainerfrage: Wer kommt? Wie lange bleibt Butscher?

Bochum Der Sieg gleitet kurz vor Schluss aus den Händen, doch bei seiner Mission als Interimstrainer holt Heiko Butscher den ersten Punkt für Bochum in dieser Saison. Bleibt der U19-Coach nun länger bei den Profis?

Im ersten Moment klangen die Worte von Heiko Butscher verwirrend. „Man weiß nie, was im Fußball passiert“, sagte der Interimstrainer des VfL Bochum nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln auf die Frage, ob er nicht länger Chefcoach der Profis sein könnte: „Ich bin da total tiefenentspannt. Ich nehme es so, wie es kommt.“

Doch weil nach sechs Niederlagen in den ersten sechs Spielen unter dem beurlaubten Thomas Reis nur ein Gegentor in der 88. Minute von Linton Maina den ersten Sieg verhinderte, ist Butscher offenbar auch für manche Spieler zur echten Option geworden. „Wer kommt oder ob Heiko weitermacht, steht in den Sternen“, sagte Gerrit Holtmann: „Er hat es ziemlich gut gemacht. Hat uns gut eingestellt und an den richtigen Stellschrauben gedreht.“