5. Spieltag Bonucci patzt bei Bundesliga-Debüt für Union: Geht so nicht

Im zweiten Spiel in Folge hatte Bonucci in der Innenverteidigung den verletzten Abwehr-Chef Robin Knoche ersetzt. „Er weiß, was er tun muss. Er hat ein gutes Spiel gespielt, wie schon in Madrid“, lobte Teamkollege Sheraldo Becker. Anstatt über den verschuldeten Elfmeter seines italienischen Mitspielers zu schimpfen, fasste sich Becker an die eigene Nase: „Am Ende müssen wir Stürmer treffen. Wenn wir keine Tore machen, wird es schwer“.