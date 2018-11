Christian Lindner in Wirtschaftsrat des BVB berufen

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner in seinen Wirtschaftsrat berufen. Das gab der BVB-Vorstand auf der Mitgliederversammlung am Sonntag bekannt.

Vor kurzem hatte der Politiker in einem Gespräch mit der Deutschen Presseagentur verraten, dass er Fan des Ruhrpottklubs ist. Vereinsmitglied bei seinem Herzensklub sei er schon vor einigen Jahren geworden, als sich der BVB in einer schwierigen Phase befand, „weil man ja gerade in einer Zeit, wo nicht alles läuft wie geplant, ein Zeichen der Solidarität setzen muss“.

Davon ist Borussia Dortmund momentan allerdings weit entfernt. Daher gab es stehende Ovationen seitens der anwesenden Mitglieder. Präsident Reinhard Rauball erklärte: „Der BVB steht im Herbst 2018 glänzend da.“

(mwi)