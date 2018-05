Die Null konnte Yann Sommer nicht festhalten, aber seine Leistung beim 3:1 gegen den SC Freiburg war trotzdem sehenswert. Dementsprechend hatte er auch bei den Noten die Nase vorne – vor einem Torschützen und dessen Vorlagengeber.

Im letzten Heimspiel der Saison enttäuschte kein Borusse so richtig. In der ersten Hälfte war lediglich von den Offensivkräften wenig zu sehen – bis auf Thorgan Hazard beim 1:0. So erhält kein Borusse eine schlechtere Note als eine 3-. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie die Leistung gegen Freiburg.

(jaso)