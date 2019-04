Borussias U23 war gegen Bonn nicht die bessere, aber die effektivere Mannschaft. Torhüter Moritz Nicolas war dabei ein souveräner Rückhalt. Mandela Egbo sah Gelb-Rot. Von Sascha Köppen

Im Saisonfinale hat Borussias U23 einen Lauf, bei dem sie aktuell auch Spiele gewinnt, in denen sie nicht restlos überzeugt. So hatte das Team von Trainer Arie van Lent beim 2:0 im Gastspiel beim Bonner SC am Freitagabend durchaus auch das eine oder andere Mal Glück. „Wir haben da die eine oder andere Chance zugelassen, weil das erwartete frühe Anlaufen der Bonner zu beobachten war, und wir das aus unserer Positionierung heraus nicht immer gut verteidigt haben“, sagte Trainer Arie van Lent, der dann aber trotzdem beobachten durfte, wie sein Team die drei Punkte mitnahm. „Das Problem der Bonner, die ein sehr gutes Spiel gemacht haben, war eindeutig die Chancenverwertung. Dem hatten wir eine sehr souveräne Leistung von Torhüter Moritz Nicolas entgegenzusetzen. Es war an Ende ein dreckiger Sieg, aber uns ist vor dem Tor diesmal das gelungen, womit wir uns oft schwer getan haben.“ Von gefühlt 20 Flanken fischte der Schlussmann 19 souverän herunter.

Kurz vor der Pause war es nach zahlreichen guten Bonner Möglichkeiten Giuseppe Pisano, der den Ball nach einem Einwurf und einer Kopfball-Verlängerung von Thomas Kraus und Keanan Bennetts aus 14 Metern volley im linken Winkel des Bonner Tores versenkte. In dieser Phase schienen sich alle schon ein wenig mit einem 0:0 zur Pause abgefunden zu haben, vornehmlich die Bonner, die Pisano schon recht frei im Zentrum stehen ließen.

20 Minuten vor dem Ende deutete sich dann an, dass es noch einmal richtig eng werden könnte. Mandela Egbo sah die Rote Karte, die auch Trainer Arie van Lent zunächst als Ampelkarte interpretiert hatte. „Das Foul selbst, für das er Gelb sah, fand ich eher nicht Gelb-würdig. Ich weiß nicht, ob er danach noch etwas gesagt hat“, sagte van Lent dazu. Doch kaum Möglichkeiten ergaben sich für die Bonner daraus. „Danach haben wir es wirklich gut verteidigt.“ Die Krönung war dann in der Nachspielzeit ein perfekter Konter, den der zur Pause gekommene Aaron Herzog mit einem Solo zum Endstand abschloss. „Das hat er wirklich herausragend gemacht“, lobte auch der Coach.

Der Kampf um eine gute Abschlussplatzierung im oberen Drittel wird auch in den verbleibenden drei Spielen noch anhalten. Durch ein 2:0 in Wuppertal hat der SV Rödinghausen die U23 am Samstag erst einmal wieder auf Platz vier geschoben.