In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Niederrhein-Rivale Fortuna Düsseldorf soll an einer Ausleihe von Laszlo Bénes interessiert sein. Von Sebastian Hochrainer

Das Gerücht

Fortuna Düsseldorf ist auf der Suche nach Leihspielern, die dem Aufsteiger in der Rückrunde beim Klassenerhalt helfen sollen. Ein Kandidat soll Borussia-Talent Laszlo Bénes sein. Der neue Sportvorstand der Düsseldorfer, Lutz Pfannenstiel, soll den Mittelfeldspieler als einen seiner Wunschspieler auserkoren haben.

Die Situation

Fortuna kann einen ballsicheren Spieler im Zentrum sehr gut gebrauchen. Der klamme Aufsteiger geht vor allem auf die Suche nach Spielern, die bei ihren Vereinen nicht zum Zuge kommen. So würden alle Seiten von einem Leihgeschäft profitieren. Bénes kam für Borussia in dieser Saison erst einmal zum Einsatz, stand beim 0:0 in Hoffenheim 26 Minuten lang auf dem Platz. Fünfmal stand er im Spieltags-Kader des Tabellendritten. Dabei war der Slowake so gut wie verletzungsfrei, zwischenzeitlich war er aber dazu angehalten, in der U23 in der Regionalliga auszuhelfen. Was sagt die Vereinsführung zu möglichen Abgängen? Sowohl Trainer Dieter Hecking als auch Sportdirektor Max Eberl haben betont, ihren Kader beisammenhalten zu wollen.

Das sagt der RP-Reporter

Auf den ersten Blick wäre ein Leihgeschäft von Bénes zum Niederrhein-Rivalen für alle Beteiligten ein Gewinn. Der Spieler ist mit seiner Situation unzufrieden und käme endlich zu Einsätzen. Fortuna würde eine Baustelle im Kader schließen. Und Borussia bekäme nach der Ausleihe einen Akteur zurück, der Erfahrung gesammelt hat. Bei Florian Neuhaus hat dieses Vorgehen hervorragend funktioniert. Er führte die Düsseldorfer in der vergangenen Saison zum Bundesliga-Aufstieg und kam derart erstarkt zurück, dass er in Mönchengladbach zum Stammspieler geworden ist - und der beste Vorbereiter des Teams. Das große Aber: Neuhaus konnte sich bei einem spielstarken Team in der zweiten Liga voll entfalten. Für Bénes stünde bei Fortuna in diesem Jahr der Abstiegskampf an. Das passt eigentlich nicht zur Spielweise des jungen Slowaken. Eine Ausleihe zu einem ambitionierten Zweitligisten, der offensiver ausgerichtet ist als ein ums Überleben kämpfender Bundesligist könnte für das Gladbacher Talent die sinnvollere Variante sein.