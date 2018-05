Gerüchte um 19-jährigen Cucurella

Borussia Mönchengladbach wird Interesse an Marc Cucurella nachgesagt. Der 19-Jährige ist Stammspieler in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona – und passt definitiv ins Gladbacher Anforderungsprofil. Jannik Sorgatz

Wäre Marc Cucurella ein zentraler Mittelfeldspieler, wäre definitiv mehr Skepsis angebracht. Von denen hat Borussia in der kommenden Saison – Stand jetzt – nämlich sechs, sieben im Kader, weshalb sich die Transferaktivitäten auf andere Positionen konzentrieren werden. Cucurella, noch 19 Jahre alt, ist passenderweise Linksverteidiger in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona, denn auf diese Position läuft es hinaus in Borussias Kaderplanung, seit Nico Schulz und Timothée Kolodziejczak den Klub im vergangenen Sommer verlassen haben und das Ende der Leidenszeit von Mamadou Doucouré nicht in Sicht ist. Die einzige Fachkraft hinten links ist Oscar Wendt und der Schwede, 32, geht bald in sein letztes Vertragsjahr.

Insofern sollte Borussias angebliches Werben um Cucurella – das Portal "Fussballtransfers" berichtete am Sonntag – nicht sofort als für die Jahreszeit typisches Gerücht zu den Akten gelegt werden. Ein Journalist der Zeitung "Sport" schreibt bei Twitter, dass es keine Einigung gebe, aber doch ein seit Monaten bestehenden Interesse. Allerdings wolle sich Cucurella vorerst auf den Abstiegskampf in der zweiten spanischen Liga konzentrieren. Barca B hat fünf Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Bereits im vergangenen Sommer war Cucurella bei Borussia Dortmund im Gespräch, verlängerte seinen Vertrag bei Barca (wohin er 2012 von Lokalrivale Espanyol gewechselt war) aber bis 2019 mit einer Option für zwei weitere Jahre. Das Kriterien "Passt ins Profil" erfüllt Cucurella in Gladbach ganz sicher. Dass Puma sein Ausrüster ist, darf zumindest als Randnotiz erwähnt werden. Denkbar wäre ein Transfer mit eingebauter Rückholoption für Barca, um auch das Kriterium "bezahlbar" zu erfüllen – und genügend Handlungsspielraum für andere Baustellen wie den Angriff zu lassen.