Matthias Ginter muss mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

Borussia Mönchengladbach macht sich Sorgen um Matthias Ginter. Der Abwehrspieler ist beim Spiel gegen Hannover derart heftig mit einem Gegenspieler zusammengestoßen, dass er ins Krankenhaus musste.

Es lief die 40. Spielminute, als durch den Borussia-Park Matthias-Ginter-Sprechchöre hallten. Nicht aber, weil Borussias Abwehrchef auf dem Rasen glänzte. Ginter hatte sich wenige Augenblicke zuvor bei einem Zusammenstoß mit Hannovers Sarenren Bazee schwer verletzt. Ginter wurde auf einer Trage aus dem Stadion getragen, anschließend etwa zehn Minuten lang in einem Rettungswagen am Stadion behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Tony Jantschke kam ins Spiel. Auch der beteiligte Hannoveraner musste nach dem Zusammenstoß später ausgewechselt werden.

Informationen darüber, wie schwer die Verletzung Ginters ist, gibt es bislang nicht.