Im letzten Teil seines Tagebuchs aus dem Trainingslager in Andalusien zieht Rechtsverteidiger Michael Lang ein Fazit und gibt einen Ausblick auf die am kommenden Samstag in Leverkusen beginnende Rückrunde.

Grüezi aus Spanien!

Zum letzten Mal melde ich mich aus unserem Trainingslager. Hinter uns liegt eine sehr anstrengende, aber gute und wichtige Woche, die uns auf jeden Fall weitergebracht hat. Wir haben auf dem Platz hart gearbeitet und auch außerhalb des Fußballfeldes einiges besprochen, was im Laufe so einer Hinrunde in Vergessenheit gerät und jetzt wieder in unseren Köpfen verankert ist. Außerdem haben wir einige taktische Dinge verfeinert, und ich denke, dass wir gut für die Rückrunde gewappnet sind.

Mir ist klar, dass wir nach der tollen Hinrunde die Erwartungshaltung erhöht haben, aber die ist auch bei uns selbst gestiegen. Wir werden jetzt als Top-Team wahrgenommen und die anderen Mannschaften wissen, was auf sie zukommt. Keiner wird uns mehr unterschätzen. Es wird richtig schwer, aber wir wollen unsere Leistung aus der Hinrunde bestätigen und beweisen, dass wir zu recht da stehen, wo wir jetzt sind. Und damit wollen wir am liebsten schon nächsten Samstag in Leverkusen anfangen. Das wird ein sehr schweres Spiel, aber wir haben das Zeug, dort drei Punkte zu holen.

Ich hoffe natürlich, dass ich bei dem Spiel in der Startelf sein und auch danach in der gesamten Rückrunde so oft wie möglich auf dem Platz stehen werde. Vor der Winterpause saß ich zweimal auf der Bank, da war bei mir einfach ein bisschen die Luft raus. Jetzt bin ich wie alle anderen zwar vom Trainingslager geschafft, aber in zwei, drei Tagen werden wir alle bereit für den Start gegen Leverkusen sein. Ob ich dann tatsächlich wieder zur ersten Elf gehöre, weiß ich noch nicht, aber ich werde alles dafür tun. Wir haben einen sehr guten Kader und einen Konkurrenzkampf auf nahezu jeder Position. Das belebt und macht uns alle besser. Das versuchen wir, in der Rückrunde auch auf dem Platz zu zeigen.

Ich hoffe, Ihr werdet uns dabei weiterhin so toll unterstützen. Auch Ihr Fans habt einen großen Anteil an unserem Erfolg in der Hinrunde. Hoffentlich können wir auch in der Rückrunde gemeinsam viele Erfolge feiern, und vielleicht haben wir dann ja auch im Mai einen Grund zum Anstoßen. Ich hoffe, Ihr habt in dieser Woche einige Eindrücke von mir sammeln können und Spaß an meinem Tagebuch gehabt. Jetzt freue ich mich auf zu Hause, und bald geht es dann auch wieder in der Bundesliga los.

Bis bald, Euer Michael

Rechtsverteidiger Michael Lang (27, Foto: Päffgen/Archiv) schrieb während Borussias Trainingslagers exklusiv für unsere Redaktion.