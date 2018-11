Borussias Nationalspieler kehren ab Mittwoch zurück

Mit einem überschaubaren Kader von 13 Feldspielern und zwei Torhütern absolvierten Borussias Profis am Dienstag zwei Trainingseinheiten. Doch ab Mittwoch wird Trainer Dieter Hecking wieder mehr Spieler auf dem Platz begrüßen können. Von Thomas Grulke

Lange wollte keiner in der Kälte stehen. Schnell ein paar Autogramme, ein kurzer Plausch, dann waren Borussias Spieler nach dem Vormittagstraining auch schon im warmen Kabinentrakt des Borussia-Parks verschwunden. Die Eile hatte noch einen zweiten Grund, bat Trainer Dieter Hecking seine Mannschaft am Nachmittag doch noch ein zweites Mal auf den Trainingsplatz. Die Spieler waren also fleißig im Hinblick auf das Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Hannover 96, die Trainingsbeteiligung war allerdings noch genauso überschaubar wie am Vortag.

13 Feldspieler und zwei Torhüter standen Hecking zur Verfügung. Christoph Kramer, der sich im Testspiel gegen Preußen Münster am vergangenen Donnerstag eine Bänderverletzung am rechten Fuß zugezogen hatte, gehörte nicht dazu. Für ihn könnte die Zeit damit knapp werden bis Sonntag. Besser sieht es bei Ibrahima Traoré aus, der auch den zweiten Trainingstag der Woche ohne Probleme absolvierte.

Ab Mittwoch wird es aber wieder voller auf dem Gladbacher Trainingsplatz. Dann werden die Nationalspieler von ihren Länderspielreisen zurückkehren. Einzig Alassane Plea, der mit Frankreich am Dienstagabend ein Testspiel gegen Uruguay bestreitet, sowie Andreas Poulsen, der mit Dänemarks U21 noch gegen England antritt, dürften bei der Einheit um 15.30 Uhr noch fehlen.

Dass Hecking seinen Kader erst Mitte der Woche wieder überwiegend beisammen hat, macht sich diesmal nicht so negativ bemerkbar, bestreitet Borussia doch die letzte Partie des Spieltags erst am Sonntagabend, womit die Gladbacher gegenüber den meisten Bundesligisten einen Tag mehr zur Vorbereitung haben. Das Spiel gegen Hannover bildet den Auftakt des Hinrunden-Endspurts, der nun nicht mehr durch eine Länderspielpause unterbrochen wird. Sechs Spiele bis Weihnachten, in denen Gladbach seine hervorragende Ausgangsposition im Kampf um einen Platz im internationalen Geschäft weiter festigen kann.