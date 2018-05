später lesen Borussia-Notencheck Bewerten Sie die Leistung gegen Schalke Teilen

Fast die komplette Spielzeit war Borussia in Überzahl, löste es in der ersten Halbzeit (und mit Lars Stindl) aber viel besser als in der zweiten. Dementsprechend fielen die Noten einiger Offensivleute nach dem Seitenwechsel noch ab.