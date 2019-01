Weihnachten hat Borussia-Urgestein Patrick Herrmann keine Entscheidung getroffen, ob er bleiben oder gehen will. Über einen möglichen Nachfolger wird aber schon spekuliert. Von Sebastian Hochrainer

Das Sportjahr 2019 hat für Borussia nun auch auf dem Platz begonnen. Beim ersten Training war auch Patrick Herrmann dabei. Der Ur-Borusse, der als Profi noch nie für einen anderen Klub spielte, hatte vor der Winterpause seine Zukunft in Mönchengladbach offen gelassen. Der VfB Stuttgart und FC Southampton sollen am Außenspieler interessiert sein. Eine Entscheidung, ob er bei seinem Herzensklub Borussia bleibt oder sein sportliches Glück woanders sucht, hat Herrmann aber auch nach der Pause noch nicht getroffen. „Ich habe mir da ehrlicherweise bislang nicht so die Gedanken drum gemacht. Für mich war erstmal der Urlaub wichtig und Weihnachten mit der Familie zu verbringen, alles andere werden wir sehen, es ist noch nichts entschieden. Am Samstag geht es erstmal ins Trainingslager und dann gucken wir weiter. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen“, sagte Herrmann nach der ersten Einheit des Jahres.

Wenn es nach seinem Trainer geht, wird der ehemalige Nationalspieler auch in der Rückrunde das Trikot der Gladbacher Borussia tragen. „Das ist für mich kein Thema“, sagt Dieter Hecking über einen möglichen Abgang von Herrmann. „Ich habe bereits gesagt, dass ich eigentlich nicht bereit bin, jemanden gehen zu lassen.“ Doch Hecking weiß auch, dass sich das gerade im Fall von Herrmann aufgrund seiner langjährigen Verdienste für den Klub ändern könnte, sollte er einen Wechselwunsch äußern. „Aber im Moment gibt es nichts, worüber ich mir Gedanken machen muss“, sagt Hecking.

Laut englischen Medien sollen die Überlegungen über einen möglichen Nachfolger Herrmanns bereits vorangetrieben worden sein. Die „Sun“ berichtet, dass Borussia an Rechtsaußen Rabbi Matondo interessiert sein soll. Der 18-Jährige spielt in der U19 von Manchester City und hat bereits ein Länderspiel für Wales bestritten. Sein Vertrag läuft 2020 aus und Borussia-Scouts sollen ihn in Spielen der Youth League bereits beobachtet haben.