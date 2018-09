U 23 und der Gegner suchen die Balance

Borussias Regionalligateam tritt bei Aufsteiger TV Herkenrath an. Der ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu den Gladbachern, er trifft vorne häufig, kassiert aber auch viele Gegentore. Ob Andreas Poulsen aus dem Profikader aushilft, entscheidet sich kurzfristig. Von Sascha Köppen

Wenn Borussias U23 am Freitagabend (19.30 Uhr) bei Aufsteiger TV Herkenrath antritt, ist die Lage für Borussias Coach Arie van Lent alles andere als leicht. Denn gleich in mehreren Bereichen muss er die richtige Balance finden. Einer dieser Bereiche ist die Bewertung der eigenen Leistung zuletzt beim 1:1 gegen die „Zweite“ des 1. FC Köln. „Wir müssen da schon klar ansprechen, dass wir im Aufbau immer wieder Fehler gemacht haben, die eine Einladung für die Kölner waren, auch wenn wir das defensiv in letzter Konsequenz fast immer bereinigt haben. Aber es war ja auch nicht alles schlecht. In diesem Spiel hätte es nur einen Sieger geben dürfen. Wir müssen vor dem Tor mehr Selbstvertrauen entwickeln“, sagt er vor dem Gastspiel beim aktuell Zwölften, der mit acht Zählern zwei Punkte hinter den Borussen rangiert.

Gleiches gilt für die Bewertung des Gegners. „Dass auch wir immer Respekt haben müssen, egal, wo der Gegner steht und wie er heißt, sollten uns die jüngsten Spiele gelehrt haben. Aber uns sollte auch klar sein, dass jeder von sich selbst aus einem solchen Spiel mehr als einen Punkt verlangen muss, und das ohne dabei in irgendeiner Form arrogant zu sein“, betont der Coach. Die Herkenrather sind bisher so etwas wie der Gegenentwurf zu Borussias U23. In acht Spielen erzielten sie bereits 16 Treffer, kassierten aber auch schon 15 Gegentore – in beiden Wertungen sind sie damit ganz „vorne“ dabei. Die Borussen hingegen haben nur sechsmal getroffen, aber auch erst acht Gegentore kassiert. Auch hier ist es also eine Frage der Balance. Lars Lokotsch, vom Bonner SC nach Herkenrath gewechselt, hat schon fünfmal getroffen.

Bei den Borussen fehlen weiterhin Keeper Franz Langhoff, Justin Hoffmanns und Mike Feigenspan. Wieder im Training sind Marcel Benger und Aaron Herzog. Benger könnte eine Option für die Startelf sein, ebenso Joel Richter, der nach seiner Einwechslung gegen Köln überzeugte. Ob Andreas Poulsen wieder mitwirkt, entscheidet sich kurzfristig.