"Freue mich über die Wahl" Körfer bleibt Borussias Aufsichtsratschef, Bocks sein Vize

Reiner Körfer bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrates von Borussia Mönchengladbach. Er wurde einstimmig im Amt bestätigt, das er seit 2012 innehat. Das teilte Borussia am Montag mit. Die Wahl fand am Samstag am Rande des Spiels gegen den SC Freiburg (3:1) statt. Karsten Kellermann