Mönchengladbach hat gegen den Stuttgart seine Heimserie ausgebaut. Borussias Trainer Dieter Hecking sprach nach dem 3:0 über die Heimstärke, die Vorteile des Spielplans der Rückrunde und die Stärke seines Kaders. Von Sebastian Hochrainer

Im eigenen Stadion bleibt die Borussia eine Macht. Unter Trainer Dieter Hecking feierten die Gladbacher beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart saisonübergreifend ihren zehnten Heimsieg in Folge, in dieser Spielzeit war sein Team bereits zum siebten Mal als Gastgeber siegreich. Eine Bilanz, die auch den Trainer stolz macht.

Hecking sprach nach dem Stuttgart-Spiel über …

… die Heimstärke: „Ich bin sehr froh darüber, dass wir nun zehnmal in Folge zu Hause gewonnen haben, das ist eine beachtliche Serie und die will ich natürlich so lange wie möglich fortführen. Ich denke, es macht momentan jedem unserer Fans Spaß, unsere Heimspiele zu sehen. Aber jede Serie reißt irgendwann auch, das ist uns allen klar – aber dann wird das Ziel sein, gleich wieder eine neue zu starten.“

… die 2019-Heimgegner wie Berlin, Bayern, Leipzig, Hoffenheim und Dortmund: „Im neuen Jahr in der Rückrunde spielen wir gegen viele unserer Konkurrenten um Europa zu Hause, da können wir gegen noch stärkere Gegner zeigen, wie gut wir im Borussia-Park sind. Über diesen Spielplan bin ich glücklich.“

… das Spiel gegen Stuttgart: „Es wird für viele überraschend sein, aber ich war schon mit der ersten Halbzeit zufrieden, da haben wir ein sehr gutes Positionsspiel gezeigt. Dadurch sind wir mittlerweile in der Lage, den Gegner laufen zu lassen. In der Halbzeit habe ich dann gesagt, dass wir den Druck weiter hochhalten müssen und die Chance dann kommen wird. Und in dieser Phase ist dann unser großer Trumpf, dass wir Spieler von der Bank bringen können, die ein Spiel entscheiden können. Ich wollte mit Neuhaus und Raffael nochmal andere Spielertypen bringen und das hat sehr gut funktioniert.“

… die Stärke des Kaders: „Jeder Spieler sollte sich als Bestandteil der ersten 18 fühlen. Dass wir aus dem Vollen schöpfen können, ist unser großes Plus in der Vorrunde. Mich freut es, dass es diesmal Spieler von der Bank waren, die das Spiel für uns entschieden haben.“