Borussias U23 verliert in Oberhausen 0:2

Ein Eigentor von Andreas Poulsen bringt Borussias Regionalliga-Team auf die Verliererstraße. Torwart Moritz Nicolas hält noch einen Elfmeter, Mika Hanraths hatte zuvor wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Rot-Weiß Oberhausen ist weiterhin nicht der Lieblingsgegner von Borussias U23. Nach dem 0:2 daheim im Hinspiel verlor das Team von Trainer Arie van Lent am Freitagabend auch das Rückspiel im Stadion Niederrhein mit demselben Ergebnis aus ihrer Sicht. 70 Minuten lang fielen dabei keine Tore, dann war es ausgerechnet ein Eigentor von Andreas Poulsen, das die Partie für die Oberhausener öffnete. Sechs Minuten nach dem Missgeschick des jungen Dänen vollendete Yassin Ben Balla einen Konter der Gastgeber zum 2:0. Drei Minuten vor dem Ende sah Mika Hanraths noch die Rote Karte nach einer Notbremse, beim fälligen Strafstoß scheiterte Dario Schumacher an Borussias Keeper Moritz Nicolas, der nach der Pause gegen stärker werdende Oberhausener schon mehrfach gerettet hatte. „Insgesamt haben wir die Tugenden nicht eingebracht, die notwendig sind, wenn man ein solches Spiel gewinnen will. Der Platzverweis war für mich sicherlich hart, aber vertretbar“, erklärte van Lent.

Borussias U23: Nicolas – Egbo, Lieder, Hanraths, Poulsen – Pazurek, Benger (57. Steinkötter) – Kraus, Herzog (78. Pisano), Bennetts (72. Theohaurus) – Müsel. Tore: 1:0 Eigentor (70.), 2:0 Ben Balla (76.). Rote Karte: Hanraths (87.). Zuschauer: 1791.

(kpn)