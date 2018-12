Schon kurz nach dem Jahreswechsel packen Borussia Mönchengladbachs Profis die Koffer und reisen in den Süden Spaniens. Dort kommt es zum Wiedersehen mit einem früheren Co-Trainer. Karsten Kellermann

Vom 5. bis 12. Januar sind die Borussen in Andalusien, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Sie residieren im Barceló Montecastillo Golf Resort in Jerez de la Frontera. Auf dem hoteleigenen Fußballplatz werden dort nicht nur die Trainingseinheiten stattfinden, sondern am Montag, 7. Januar, um 15 Uhr auch das erste von zwei Testspielen, gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg.

Dabei gibt es das Wiedersehen mit dem ehemaligen Borussia-Co-Trainer Michael Oenning, den Magdeburg am 14. November als neuen Cheftrainer vorgestellt hat. Von Januar 2004 bis Juni 2005 war er „Co“ in Gladbach. Später war Oenning beim 1. FC Nürnberg Vorgänger von Borussias aktuellen Trainer Dieter Hecking, der ihn im Dezember 2009 ablöste. Vor dem Engagement in Magdeburg war Oenning zwei Jahre Trainer des ungarischen Erstligisten Vasas Budapest.

Das zweite Vorbereitungsspiel ist am Freitag, 11. Januar, um 17 Uhr im Estadio Municipal La Línea de la Concepción kurz vor der Grenze Gibraltars gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich.