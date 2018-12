Die Borussia hat gegen Dortmund auch verloren, weil ihr der nötige Mut fehlte. Dennoch hat die Hinrunde Spaß gemacht. Die Gladbacher müssen einfach so weitermachen. Ein Kommentar. Von Karsten Kellermann

Borussia hat das Spitzenspiel beim BVB 1:2 verloren. Es war die vierte Saisonniederlage, die vierte in der Fremde. Beim Halbzeitmeister fehlte der nötige Mut, um ihn wirklich zu gefährden. Zu wenig Offensivgeist gab es im letzten Spiel einer Hinrunde, die insgesamt aber ganz im Zeichen der Offensive stand.

Dieter Hecking hat mit der Umstellung auf das 4-3-3-System den entscheidenden Reiz gesetzt, das Team hat die Botschaft verstanden. Daheim ist Gladbach wieder ein Macht geworden, acht Spiele, acht Siege, das ist ein klares Statement. Auswärts gab es das große 3:0 bei den Bayern und das starke 3:1 in Bremen, zudem die Punkte in Augsburg, Wolfsburg und bei 1899 Hoffenheim. In der Summe macht das ausgezeichnete 33 Punkte, das ist mindestens Platz drei nach 17 Spielen.

Das Spiel in Dortmund zeigte indes auch, dass der BVB dann doch die neun Punkte besser ist, die nun in der Tabelle zwischen den beiden Namenscousinen stehen. Dennoch setzte Gladbach einen Nadelstich mit dem 1:1, das zeigte es eine Qualität dieser Hinrunde: Borussia kann immer gefährlich sein, auch aus dem Nichts. Hätte sie das öfter hingekriegt in Dortmund, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Hat sie aber nicht.

Einen Schatten muss das 1:2 nicht auf die Hinrunde werfen. Zum Schluss gab es zwar eine Niederlage, doch dürfen die Borussen trotzdem zufrieden zurückschauen auf den ersten Saisonteil. Es gab viel guten Fußball zu sehen, man konnte Spaß haben am Spiel der Borussen und der Erfolg ist da: Zur Pause steht Borussia auf einem Champions-League-Platz – und zwar verdient. Sie gehört zu den absolut positiven Überraschungen der bisherigen Bundesliga-Saison.

Die Hinrunde hat daher Lust gemacht auf mehr. Borussia muss nach der Winterpause einfach so weitermachen wie bisher: mutig, spielfreudig und torhungrig im Spiel nach vorn, seriös und stabil in der Defensive. Die Gladbacher haben sich die Saison ordentlich zurechtgelegt, der Ball liegt auf dem Punkt. Die Herausforderung ist, die eigene Vorlage zu nutzen.