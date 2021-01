15. Spieltag : Bosz offen: „Glücklich, dass keine Zuschauer dabei waren“

Leverkusen Die dritte Niederlage in Folge hat Bayer Leverkusen vermieden. Allerdings verpasste es die Werkself, vom Ausrutscher des FC Bayern zu profitieren und den Rückstand zu verkürzen. Der Trainer war entsprechend sauer.

Ohne Wirtz verhinderte Bayer gerade so die dritte Niederlage in Folge, was für Torhüter Lukas Hradecky ein schwacher Trost war. Auf die Frage, was der Punkt wert war, den Patrik Schick (70.) nach dem ersten Werder-Tor des langjährigen Leverkuseners Ömer Toprak (52.) sicherte, antwortete der Finne: „Das kleine Mentale, dass wir nicht das dritte Mal in Folge verloren hat. Sonst nichts.“ Zumal Leverkusen es verpasste, aus dem 2:3 des FC Bayern am Freitag in Mönchengladbach Kapital zu schlagen und den nun vier Punkte betragenden Rückstand entscheidend zu verringern.