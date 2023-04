Bundesliga Brandt: Kein BVB-Mentalitätsproblem - Rückendeckung für Reus

Zwar sei Reus „nicht der typische Leader-Kapitän“, habe aber weiter großen Einfluss auf das Team. „Marco hat an seinem Standing, am Auftreten, an der Energie, die er ausstrahlt, nichts verloren in den letzten Jahren“, urteilte Brandt vor dem Spiel der Borussia am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt.