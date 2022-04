Bundesliga : „Brauchen Stadion, das kocht“: Streich setzt auf SC-Fans

Freiburg Trainer Christian Streich vom SC Freiburg setzt im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga auch auf die Unterstützung der Zuschauer.

„Das wird ein Kampf auf Biegen und Brechen“, sagte der Coach der Badener zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wir brauchen ein Stadion, das kocht. Die Mannschaft braucht diese Unterstützung“, betonte Streich. Die Spieler hätten das „total verdient, bei dem was sie leisten seit Jahren“. Die Saison gehe nun in eine Phase, in der „jeder Punkt und jedes Spiel darüber entscheiden kann, wo wir am Ende dann stehen“.