Bremen kündigt weiteren Gebührenbescheid an

FOTO: Jörg Sarbach

Das Bundesland Bremen will der Deutschen Fußball Liga (DFL) bis zu 450.000 Euro für den Polizeieinsatz bei der Partie Bremen gegen Hamburg am 24. Februar in Rechnung stellen. dpa