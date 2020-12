13. Spieltag : Bremen schockt Mainz mit spätem Sieg

Mainz In einem umkämpften Duell zwischen Mainz und Bremen deutet lange alles auf eine Nullnummer hin. Doch dann kommt der große Auftritt eines Neulings.

„Vor dem Anpfiff gab es eine gewisse Anspannung. Mit dem Sieg haben wir noch nichts geschafft, sind aber in die richtige Richtung abgebogen“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. „Heute hat sich die Mannschaft endlich belohnt.“ Mit 14 Punkten schafften die Bremer im letzten Liga-Spiel des Jahres den Anschluss an das Tabellenmittelfeld und können mit einem weiteren Erfolg im DFB-Pokal bei Hannover 96 einen versöhnlichen Jahresabschluss perfekt machen.

Die in dieser Saison zuhause weiter sieglosen Mainzer gehen dagegen als Vorletzter in die kurze Weihnachtspause. Nur sechs Zähler hat das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte in 13 Spielen gesammelt - so schlecht waren die 05er noch nie. Damit droht den Rheinhessen erstmals nach 14 Jahren wieder der Abstieg. „Es wird ganz schwer in der Bundesliga. Das war bisher definitiv zu wenig und absolut enttäuschend“, bilanzierte Sportvorstand Rouven Schröder.