Bundesliga Bremens Ducksch befürwortet BVB-Rückholaktion per Privatjet

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl verteidigte die Rückholaktion erneut als professionelle Maßnahme. Die Profis „wären erst am Donnerstag hier in Dortmund gewesen, mit Jetlag, und dann wär's auch fast schon ins Teamhotel gegangen, denn wir haben ja am Freitag Werder Bremen zu Gast“, sagte der 43-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Deswegen haben wir uns entschieden, sie auf diesem ungewöhnlichen Weg zurückzuholen, damit sie bereits am Mittwoch ankommen und einen Tag länger regenerieren können.“