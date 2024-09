Fußball-Bundesliga Bremens Friedl bedauert Zurückhaltung von Fußballprofis

Friedl hatte zudem bemängelt, dass Trainer Ole Werner das Team in der Schlussphase gegen den BVB nicht genug unterstützt habe. Hier stellte der Österreicher jedoch klar: „Da habe ich schon deutlich gesagt, dass wir als gesamte Mannschaft dann keine Lösungen mehr gefunden haben - das wurde dann jedoch leider schnell nur auf den Trainer projiziert“, sagte er und schob hinterher: „Aber das war nie das, was ich gemeint habe, und in dem Moment natürlich unglücklich ausgedrückt von mir.“