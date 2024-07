Fußball-Bundesliga Bremens Kapitän Friedl kritisiert Vorbereitung

Am Freitag kamen die Bremer nicht über ein 2:2 gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday hinaus. Zuvor gab es ein 0:3 gegen US Lecce (Italien). Daher forderte der Österreicher eine klare Steigerung knapp drei Wochen vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal bei Energie Cottbus: „Die Alarmglocken gehen an, aber es ist noch nichts passiert.“