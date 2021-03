Oberschenkelzerrung : Bremens Veljkovic für Stuttgart-Spiel fraglich

Bremen Werder Bremen muss im kommenden Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart womöglich auf Abwehrspieler Milos Veljkovic verzichten.

Der 25-Jährige war in der vergangenen Ligapartie gegen den VfL Wolfsburg wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt worden. Das Spiel in Stuttgart findet am Ostersonntag statt.