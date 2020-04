Coronavirus-Maßnahmen : Bremer Innensenator fürchtet bei Geisterspielen Fan-Aufläufe

Bremens Innensenator befürchtet Fan-Ansammlungen vor den Stadien: Polizeikräfte sichern 2018 den Gästeblock am Weserstadion. Foto: Christian Charisius/dpa.

Bremen Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sorgt sich im Zuge von möglichen Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga um Fan-Aufläufe vor den Stadien.

„Das bereitet Probleme. Ich kann mir kein Sonderrecht für den Fußball vorstellen, das am Ende so aussieht, dass sich Hunderte von Fans an einem Ort versammeln“, sagte Mäurer der „Bild“-Zeitung.