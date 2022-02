21. Spieltag : „Bringt nix, über Max zu diskutieren“: Union rutscht aus

Augsburg Max Kruse ist Vergangenheit - sein Schatten aber bleibt. Ohne den Stürmer verliert Union Berlin beim FC Augsburg. Für die Fuggerstädter ist der Dreier im Kampf um den Klassenerhalt ganz viel wert.

Der für den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Kruse verpflichtete Sven Michel (SC Paderborn) durfte in der letzten halben Stunde ran. Mehr als einen gefährlichen Distanzschuss (65.) hatte er nicht. „Es hat gar keiner gefehlt. Wir sind nicht an unser Leistungsniveau gekommen, was wir in den letzten Wochen hatten“, meinte Berlins Keeper Andreas Luthe zur Kruse-Debatte.