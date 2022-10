Kontakte zur rechten Szene : Brisante Fotos: Werder Bremen distanziert sich von Wiese

Bremen Nach dem Auftauchen heikler Fotos ist Fußball-Bundesligist Werder Bremen öffentlich vom ehemaligen Torwart Tim Wiese abgerückt.

Der Verein reagierte auf am Wochenende in den sozialen Medien veröffentlichte Fotos, die den 40-Jährigen mit Personen aus der rechten Szene auf dem Bremer Volksfest Freimarkt zeigen sollen. Wiese, der für Bremen 266 Pflichtspiele absolvierte, äußerte sich bislang nicht zu den jüngst aufgetauchten Bildern und der Entscheidung des Clubs. Der Ex-Keeper war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Am Montag beratschlagten die Verantwortlichen der Grün-Weißen den Umgang mit dem Ex-Spieler und entschieden sich für Konsequenzen. Bis Zweifel an Wieses Haltung ausgeräumt werden könnten, wolle der Club „von Einladungen zu offiziellen Veranstaltungen absehen“ und ihn nicht mehr für die Werder-Traditionsmannschaft auflaufen lassen. In einem Gespräch hätten die Verantwortlichen ihn darüber informiert.