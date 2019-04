später lesen Bundesliga-Vorschau Brisantes Spiel beim BVB - VfB-Coach Willig gibt Debüt Teilen

Mit einem Derbysieg gegen den FC Schalke 04 will Borussia Dortmund im Titelrennen der Fußball-Bundesliga vorlegen. Gewinnt der BVB am Samstag (15.30 Uhr) das 94. Bundesliga-Duell der beiden Erzrivalen, würde er zumindest für eine Nacht wieder am FC Bayern vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen. dpa