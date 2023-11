Bundesliga Brych vor Schiedsrichter-Rekord: „Hat eine große Bedeutung“

Im Gegensatz zu Fußball-Stars haben Schiedsrichter nicht die Chance auf Meisterschaften oder Pokale. Dagegen besteht die Gefahr, wegen Fehlentscheidungen in die Geschichte einzugehen. Umso schöner sind da Bestmarken. „Genau wie Leichtathleten oder Schwimmer Rekorde erzielen wollen, damit sie in die Annalen eingehen, ist das auch für den Schiedsrichter ein Ziel“, sagte der 48-Jährige. „Insgesamt haben wir wenig Möglichkeiten in die Annalen einzugehen - was ja auch unser originäres Ziel sein soll: Wir sollen grundsätzlich möglichst wenig im Brennpunkt stehen.“