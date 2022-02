Corona-Pandemie : Bundesinnenministerium für einheitliche Zuschauer-Regeln

Berlin Das Bundesinnenministerium hat sich für einheitliche Regelungen zu Zuschauern in Fußballstadien ausgesprochen.

Im Anschluss hatten aber einige Bundesländer neue Corona-Verordnungen erlassen. So dürfen in Bayern bis zu 10.000 Menschen (maximal 25 Prozent der Gesamtkapazität) in die Stadien. Die Landesregierung in Baden-Württemberg folgte mit einem Beschluss für die Zulassung von 6000 Menschen bei der Anwendung der 2G-plus-Regel. Weil in Nordrhein-Westfalen weiterhin die Beschränkung von 750 Zuschauern gilt, haben Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und Arminia Bielefeld die Überprüfung der Corona-Verordnung vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster beantragt.