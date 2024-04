Fußball Bundesliga-Clubs gratulieren Bayer zum ersten Meistertitel

Ilkay Gündogan (Kapitän Fußball-Nationalmannschaft): „Glückwunsch an Bayer Leverkusen zur Meisterschaft. Ob das verdient ist, kann es keine zwei Meinungen geben. Was für eine Leistung - wow! Wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, dann kann es auch in der UCL weit gehen. Bin gespannt!“