18. Spieltag : Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Berlin Der BVB nutzt den Bayern-Patzer. Die TSG 1899 Hoffenheim überrascht weiter und löst den SC Freiburg ab. RB Leipzig startet gut - ist aber noch recht weit weg.

Borussia Dortmund hat den Ausrutscher des FC Bayern genutzt. Von Spannung an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zu sprechen, wäre aber verfrüht. Hinter dem BVB geht es weiter eng zu. Der SC Freiburg musste seinen dritten Tabellenplatz abgeben - an den nächsten Überraschungsclub.

Moral: Puh! Oft wurde bei Borussia Dortmund an der Moral der Spieler gezweifelt. Am Samstag stimmte die Einstellung. Durch das 3:2 nach 0:2-Rückstand verkürzte der BVB den Rückstand auf die Bayern auf sechs Punkte. Die Siege „schmecken besonders“, sagte Emre Can. Erst zwei späte Tore in der Schlussphase sorgten für den gelungenen Abend am Main. „Wir haben einen geilen, emotionalen Sieg eingefahren“, sagte Abwehrchef Mats Hummels, der aber mahnte: „Wir kassieren ständig aus Situationen Tore, aus denen keine Tore fallen dürfen.“ Das passiere „viel zu oft, diese Stabilität ist das, was wir uns auf die Fahne schreiben müssen, wenn wir irgendwas erreichen wollen“.